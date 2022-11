Felicjan Andrzejczak z nominacją do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii „Idea”. Kandydaturę wokalisty zgłosiło Radio Zachód. „To nagroda przyznawana osobom wiernym wartościom” – podkreśla jej kapituła. Nominacje odebrali także Leszek Długosz i Jarosław Jakubowski.

Nagrody Mediów Publicznych, zostały wznowione w 2019 r. po 11 latach przerwy przez Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową. Przyznawane są w czterech kategoriach: „Obraz”, „Muzyka”, „Słowo” oraz „Idea”. Listę nominowanych ogłoszono podczas konferencji zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

Mariusz Bartkowicz prezes zarządu i redaktor naczelny Radia Kraków powiedział, że nagroda w kategorii „Idea” jest przyznawana, „osobom wiernym w swoim życiu wartościom, które prezentują je w swojej twórczości i które są w swojej drodze konsekwentne, nawet jeśli na tej drodze przez wiele lat łatwo im nie było”.

Tegoroczną nagrodę może otrzymać Felicjan Andrzejczak, muzyk, wokalista, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarzy. Od lat mieszka w Świebodzinie. „Występował w Teatrze Na Targówku, obecnie można go usłyszeć w Teatrze Rampa w Warszawie oraz gościnnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Utworem +Peron łez+, zdobył wyróżnienie na koncercie premier podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Kilka lat później zaśpiewał +Trzeci akt+, za który otrzymał Złotą paterę z bursztynem. Trzy kultowe już utwory – +Jolka, Jolka pamiętasz+, +Czas ołowiu+ i +Noc komety+ – to efekt współpracy z Budką Suflera. Soul i blues to gatunki muzyki, którym pozostaje wierny do dziś” – przypomniano w uzasadnieniu Kapituły.

W skład Kapituły Nagrody Mediów Publicznych w kategorii „idea” wchodzą prezesi rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Pozostałe nominacje w tej kategorii trafiły do poety i pieśniarza Leszka Długosza oraz dramatopisarza Jarosława Jakubowskiego.

W kategorii Muzyka nominowano: dyrygenta Łukasza Borowicza, wokalistkę Renatę Przemyk oraz kompozytora, aranżera i multiinstrumentalistę Marcina Pospieszalskiego. Szansę na nagrodę w dziedzinie Obrazu mają: aktor i reżyser Andrzej Mastalerz; scenarzysta, producent, reżyser filmowy i operator Zdzisław Cozac oraz scenarzystka i reżyser filmów dokumentalnych Maria Dłużewska. Z kolei do nagrody w kategorii Słowo nominowano: poetę, pisarza, autora tekstów piosenek i dziennikarza Ernesta Brylla, socjologa i publicystę Andrzeja Zybertowicza oraz prozaika, scenarzystę i reżysera filmowego Wiesława Helaka.