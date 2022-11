Kolejne jesienne hity serwują w tym tygodniu Mateusz Ziółko, Sorry Boys, Nicky Youre, Olly Murs, Duncan Laurence.

MATEUSZ ZIÓŁKO Lubisz Nas

Wokalista otwiera kolejny rozdział w swojej drodze muzycznej, wydając wyczekiwany album 'Tak Po Prostu’. Mateusz Ziółko to zdolny Artysta, świetnie czujący się w każdym repertuarze. Świadczą o tym sukcesy w programach Mam talent!, The Voice of Poland,czy Twoja Twarz Brzmi Znajomo, w którym jego wykonanie utworu Zbigniewa Wodeckiego stało się ikoniczne.

Mateusz Ziółko zdecydował się również na premierę klipu do kolejnego singla z płyty – 'Lubisz Nas’. Za utwory na płycie odpowiedzialny jest znany duet HOTEL TORINO – Dominic Buczkowski – Wojtaszek oraz Patryk Kumór, odpowiedzialni za wiele hitów na polskim rynku muzycznym.

SORRY BOYS Na Spalonym Moście

Zespół ujawnił drugi singiel promujący nowe wydawnictwo, zatytułowany 'Na Spalonym Moście’. Utworowi towarzyszy hipnotyzujący i przejmujący teledysk w reżyserii Mateusza Znanieckiego. Wystąpiła w nim Bela Komoszyńska oraz ceniony tancerz i choreograf Krystian Łysoń.

NICKY YOURE Eyes On You

23-letni piosenkarz i autor tekstów Nicky Youre wydaje nową piosenkę 'Eyes On You’. Zaraźliwy utwór opisuje całkowite zauroczenie drugą osobą już od pierwszego wejrzenia.

– Napisałem tę piosenkę po tym, jak wyjątkowa osoba w moim życiu przeprowadziła się do Kalifornii. Nareszcie znajdowaliśmy się w tym samym stanie i dobrze było być blisko siebie. W weekend, zanim ją napisałem, poszedłem na koncert i zainspirowało mnie to, jak zabawne i energetyczne mogą być piosenki country. Chciałem spróbować uchwycić to uczucie w piosence. Połączenie tych dwóch wydarzeń wystarczyło, aby napisać niezłą piosenkę miłosną, którą będzie można śpiewać w samochodzie lub ze znajomymi na koncercie.

OLLY MURS I Hate You When You’re Drunk

Olly Murs prezentuje odurzający singiel 'I Hate You When You’re Drunk’. Utwór promuje niecierpliwie oczekiwany albumu 'Marry Me’, który ukaże się 2 grudnia.

Utwór został napisany przez Olly’ego, Davida Stewarta i Jessicę Agombar, wyprodukowany przez Davida Stewarta i zmiksowany przez Asha Howesa.

– Pomyślałem, że to może być fajna piosenka, ponieważ było wiele sytuacji, kiedy przyjaciel, członek rodziny lub ukochana osoba za dużo wypili – mówi Olly. – To żartobliwe ujęcie z punktu widzenia trzeźwej osoby. Wszyscy kogoś takiego znamy.

’I Hate You When You’re Drunk’ jest następcą przeboju 'Die Of A Broken Heart’, który ukazał się w zeszłym miesiącu. Na szczęście Olly Murs nie ma teraz złamanego serca – jest szczęśliwie zaręczony i pełen energii szykuje się do wiosennej trasy po Wielkiej Brytanii.

DUNCAN LAURENCE I Want It All

Zwycięzca Konkursu Piosenki Eurowizji z 2019 roku nie daje o sobie zapomnieć. Artysta podzielił się właśnie nowym utworem. Najnowsze dzieło, Duncan Laurance zapowiedział kilka dni wcześniej za pośrednictwem Twittera prezentując okładkę singla.

Kariera Holendra nabrała rozpędu dzięki poruszającej balladzie 'Arcade’, którą piosenkarz zaprezentował na scenie w Izraelu podczas 64 edycji Konkursu Eurowizji zdobywając pierwsze miejsce.

Artysta ma na swoim koncie do tej pory jeden album 'Small Town Boy’, który ukazał się w listopadzie 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że zaprezentowany właśnie utwór oraz wcześniejszy singiel 'Electric Life’ znajdą się na kolejnym krążku Artysty.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.