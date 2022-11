Coraz mniejsze zainteresowanie jest na terenie gminy Sława dotacją w wysokości 4 tysięcy złotych do wymiany pieców, tak zwanych kopciuchów, na ekologiczne źródła ciepła. Program działa już piąty rok i coraz mniej wniosków o dofinansowanie wpływa do miejscowego urzędu. – W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 100 tysięcy złotych. Co prawda mieszkańcy zgłosili siedemnaście wniosków, ale osiem gospodarstw domowych się wycofało – mówi Krzysztof Gruszewski, zastępca burmistrza Sławy.

W ciągu pięciu lat na dotację do wymiany pieców gmina Sława przeznaczyła prawie pół miliona złotych. W tym czasie wymieniono ponad sto pieców.