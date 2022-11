Nieprawidłowości w zielonogórskim Domu Kombatanta opisywały Gazeta Wyborcza i Gazeta Lubuska. Sprawę poruszały ogólnopolskie media, TVN, Polsat, TVP. Od prawie 2,5 roku prokuratura bada okoliczności śmierci 108 pensjonariuszy. Co wynika z prowadzonego do tej pory śledztwa? Jaka była opieka lekarska i pielęgniarska? Na te i inne pytania odpowie zaproszona do audycji Ewa Antonowicz rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.