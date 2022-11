Nie pomogły ostrzeżenia Miejskiego Rzecznika Konsumentów m.in. na antenie Radia Gorzów przed pokazami handlowymi w jednej z gorzowskich restauracji w ubiegłym tygodniu. Do biura rzecznika zgłosiły się dwa małżeństwa, które zapłaciły po 11 tysięcy złotych za kilka produktów o znacznie mniejszej wartości.

Jakie to towary? Wylicza rzecznik Eugeniusz Kurzawski:

Kolejne spotkania mają się odbyć w Gorzowie w tym tygodniu. Mieszkańcy, najczęściej osoby starsze są zapraszane na pokazy telefonicznie. Zapraszający zwykle dzwonią na numery stacjonarne.

Co zrobić, aby nie dać się naciągnąć? – Nie iść na spotkanie! – radzi rzecznik konsumentów:

Jeżeli weźmiecie udział w podobnej prezentacji i zakupicie towar, to pamiętajcie, że przysługuje wam prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Pracownicy biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów oferują fachową pomoc wszystkim osobom, które czują się oszukane i chcą oddać zakupione produkty. Zapraszają codziennie do biura rzecznika przy ul. Władysława Łokietka 22 w Gorzowie. Można też dzwonić pod numer 95 735 57 47.