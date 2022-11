Gorzowscy urzędnicy zapraszają mieszkańców do udziału w akcji „Gorzowskie listy do Mikołaja”. To okazja, by w tym wyjątkowym, czasie uprzyjemnić święta osobom samotnym, mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie. Mówi Marta Liberkowska, dyrektor Wydziału Promocji i Informacji:

W ramach akcji, pracownicy DPS nr 1 udostępnią anonimową listę osób, na której będą spisane „listy do Mikołaja”

Okazuje się, że ten wyjatkowy, przedświąteczny czas często otwiera nie tylko serca ale i portfele mieszkańców

Przygotowane paczki, trzeba będzie dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych, w dniach od 1 do 18 grudnia. Do 23 grudnia br. paczki trafią do swoich odbiorców.