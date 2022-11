Szprotawa dołączyła do grupy polskich miast, które chcą dostarczyć do Lwowa agregaty prądotwórcze. Energii elektrycznej brakuje przede wszystkim w szpitalach, ale także w placówkach pomocy i oświatowych. – Wracając z Umania, do którego dostarczyliśmy wozy i sprzęt strażacki, odwiedziliśmy Lwów i spotkaliśmy się z władzami miasta – powiedział burmistrz Mirosław Gąsik.

Do tej pory Szprotawa dostarczyła Umania w Ukrainie żywność i sprzęt strażacki.