Nowoczesny, średni wóz bojowy otrzymali dziś nowosolscy strażacy. Uroczystość przekazania pojazdu odbyła się w miejscowej komendzie. To w czasie ostatnich dwóch lat drugi taki wóz przeznaczony głównie do gaszenia pożarów.- Pojazd przekazany dziś nadaje się do akcji na terenie miast – powiedział starszy kapitan, zastępca komendanta Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli.

Pojazd kosztował ponad milion złotych. Środki są montażem finansowym budżetu państwa i funduszów ochrony środowiska. Wojciech Perczak, Wicewojewoda Lubuski, mówił o potrzebie zakupu nowoczesnego sprzętu. Podkreślił jednak, że bez wyszkolonych ludzi, nie będzie dobrych jednostek strażackich.

W czasie uroczystości cztery jednostki OSP ze Sławy, Szlichtyngowej, Dobiegniewa i Pomorska otrzymały dotacje na zakup lub remont silników do łodzi motorowych. – Latem braliśmy udział na Odrze, gdzie odławialiśmy śnięte ryby i tam uszkodziliśmy nasz sprzęt – powiedział Marcin Dederek, prezes OSP w Szlichtyngowej.

W przyszłym roku nowosolska jednostka ma otrzymać nowoczesną drabinę strażacką.