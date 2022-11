36 proc. Polaków jest zainteresowanych zakupami podczas sezonu największych wyprzedaży – wynika badania „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”. Dodano, że inflacja, ceny energii sprawiają, że Polacy zaczęli analizować e-wydatki.

Zdaniem autorów badania wpływ na ograniczenie planów zakupowych może mieć sytuacja gospodarczo-ekonomiczna, która zmienia nawyki zakupowe. 46 proc. respondentów częściej niż dotychczas rozgląda się za tańszymi opcjami i porównuje ceny, a 45 proc. nie kupuje produktów, które nie są im absolutnie niezbędne.

Według badania Santander Consumer Banku 36 proc. Polaków jest zainteresowanych zakupami podczas sezonu największych wyprzedaży. Badanie pokazało, że z zakupowych okazji w najbliższych tygodniach zamierza skorzystać co trzeci Polak. W tej grupie najwięcej jest kobiet (42 proc. w porównaniu do 29 proc. mężczyzn) oraz osób z najmłodszych grup wiekowych – przed 30. i 40. rokiem życia (kolejno 49 i 43 proc.). Na większe zakupy w tym okresie zamierzają się wybrać również respondenci z małych miast do 50 tys. mieszkańców (49 proc. w porównaniu do 35 proc. badanych z metropolii).

„W badaniu zaobserwowaliśmy zmianę nastrojów konsumenckich. Wynika z niego, że większość osób planuje wstrzymać się od większych zakupów pod koniec roku. W tej grupie są mężczyźni (66 proc.), seniorzy powyżej 70-tego roku życia (85 proc.) i mieszkańcy dużych miast. Co ciekawe, polowania na okazje podczas tegorocznych wyprzedaży nie planuje również aż 73 proc. osób zarabiających między 5 tys. a 6 999 zł na rękę” – wskazuje Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.

Z badania wynika, że na przecenach najwięcej osób będzie chciało kupić ubrania (45 proc.), zabawki (43 proc.) i kosmetyki (41 proc.). Na kolejnym miejscu znalazły się książki i e-booki (35 proc.), wyprzedzając elektronikę (19 proc.) oraz sprzęt AGD (16 proc.). Zdecydowanie mniej respondentów będzie poszukiwać RTV (6 proc.) czy biżuterii (5 proc.).

Jak dodano, sytuacja gospodarczo-ekonomiczna sprawiła, że zmieniły się nawyki Polaków dotyczące kupowania w e-commerce.

„Blisko połowa respondentów (46 proc.) porównuje ceny i w internecie szuka tańszych opcji niż w sklepach stacjonarnych. Podobny odsetek (45 proc.) ankietowanych ogranicza się do kupowania tego, co absolutnie konieczne np. ubrań na nową porę roku” – przekazano.

Ponadto 37 proc. przyznało, że częściej rozgląda się za okazjami i rabatami w sklepach internetowych, a 32 proc. deklaruje, że ich zakupy w kanale online są mniej impulsywne np. nie kupują rzeczy tylko dla poprawy nastroju. Jak dodano, dodatkowo 31 proc. ankietowanych twierdzi, że rzadziej zdarza im się zrobić nieplanowane zakupy i nie kupuje czegoś tylko dlatego, że jest na promocji.

„Badanie pokazuje, że takie czynniki, jak inflacja czy wyższe ceny energii sprawiają, że Polacy zaczęli bardziej analizować swoje wydatki” – zauważa Perliński.

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w październiku 2022 r. W badaniu uczestniczyło 1000 dorosłych Polaków.