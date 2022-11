Ta sytuacja pojawia się co roku, kiedy intensywniej popada śnieg. Zdenerwowani kierowcy pytają: czy drogowców znów zaskoczyła zima? A drogowcy odpowiadają, że nie mogą być wszędzie. A poza tym zima zaskoczyła też niektórych kierowców.

– Autobus 101 na Fredry stoi na awaryjnych. Uwaga, na górce na Długosza, tam nieodśnieżone i co chwila ktoś staje. Stoi nieodśnieżona ul. Wyszyńskiego. Problemy od Roosevelta w górę do ronda Piłsudskiego – to tylko niektóre informacje napływające od kierowców. Nagrywacie się też na naszą pocztę głosową:

Artur Pankowski z Inneko RCS odpowiada: Faktycznie, na Roosevelta jest zator. A to dlatego, że ulicę zablokował kierowca ciężarówki na letnich oponach. Poza tym nie wszyscy kierowcy przepuszczają piaskarki. W tym przypadku jedna z nich, z tego właśnie powodu utknęła w korku:

A jak wygląda sytuacja na Wyszyńskiego i innych ulicach??

Artur Pankowski mówi, że jeżdżą teraz pełnym składem, ale nie mogą być wszędzie. Na pewno jest wiele ulic nieodśnieżonych. A te, na których były już pługi szybko ponownie stają się białe.

Ciężkie warunki m.in. na drodze w kierunku Wawrowa- informuje jeden z naszych słuchaczy:

Zablokowana jest S3 od Skwierzyny w stronę Gorzowa. Tam obrócony niemal w poprzek drogi TIR blokuje dwa pasy.