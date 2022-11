Budżet trudny, budżet kontynuacji, budżet skrojony na miarę Gorzowa- tak o projekcie budżetu miasta na przyszły rok mówili goście Politycznego Podsumowania Tygodnia w Radiu Gorzów.

Radny Radosław Wróblewski zwraca uwagę, że dochody własne miasta spadają o 16 mln zł. Wydatki są zbliżone do tego roku, ale mocno wrasta obsługa długu – z 4 mln do 26. Deficyt rok do roku rośnie o 12 mln. W przychodach miasto wpisało spore kredyty- to aż 132 mln. Zdecydowanie mniej jest również tzw. wolnych środków – w porównaniu do planu na rok 2022 – spadają one o 21 mln. O 42 mln spada pula na inwestycje. Miasto nie planuje zbyt wielu nowych przedsięwzięć. Przeważają kontynuację inwestycji już prowadzonych albo tych z zewnętrznym dofinansowaniem- mówi Radosław Wróblewski:

Radny Sebastian Pieńkowski zwraca uwagę, że mamy ważne inwestycje, które uda się rozpocząć dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu, także rządowemu. To ogromna ulga dla miejskiej kasy. Tak jest w przypadku m.in. remontu ul. Kosynierów Gdyńskich.

Leszek Sokołowski, z Nowej Lewicy zwraca uwagę na brak zapisu zapowiadanej przez prezydenta i Inneko miejskiej elektrowni słonecznej, ale też na mniejsze niż obiecywano pieniądze na projekt modernizacji stadionu przy Olimpijskiej:

Doradca wojewody Jarosław Porwich uważa, że widać progres w pozyskiwaniu przez Gorzów pieniędzy zewnętrznych- unijnych albo też rządowych.

Teraz nad projektem dyskutować będą radni najpierw w komisjach, potem na sesji.