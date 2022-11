Jak przedstawiciele Międzyrzecza podchodzą do sporu o pieniądze na ZITy? Co z inwestycjami w przyszłorocznym budżecie, którego projekt jest już gotowy? Jak miasto będzie zaopatrywało mieszkańców w węgiel z rządową gwarancją ceny? Na m. in. tematy porozmawiamy z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem, jego zastępcą Tomaszem Markiewiczem i Katarzyną Szadkowską, kierownikiem wydziału rozwoju gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.