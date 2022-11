Śledczy wyjaśniają okoliczności zabójstwa 48-latki, do którego doszło we wtorek w Sulechowie. Do sprawy zostały zatrzymane trzy osoby, a wśród nich 38-latek, który powiadomił policję, że to on zabił swoją partnerkę – poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.

We wtorek (15 listopada br.), ok. godz. 16 na numer alarmowy 112 zatelefonował mężczyzna informując, że zabił swoją partnerkę. Natychmiast pod wskazany przez niego adres udali się policjanci oraz pogotowie ratunkowe. Był to teren opuszczonego sklepu ogrodniczego między ulicami Kamienną a Wolności w Sulechowie.

„38-latek wskazał miejsce, gdzie leżała kobieta. Miała ona obrażenia głowy, a przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Oprócz mężczyzny, który przyznał się do zabicia partnerki, do wyjaśnienia zatrzymano dwoje jego znajomych. Wszystkie te osoby w chwili zatrzymania były nietrzeźwe”

– powiedziała Antonowicz.

Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny i zabezpieczono ślady kryminalistyczne, a prokurator zarządził sekcję zwłok zmarłej.

Po wytrzeźwieniu zostaną wykonane czynności procesowe z podejrzewanym mężczyzną i jego znajomymi. Śledztwo mające ustalić okoliczności zabójstwa 48-latki nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie.