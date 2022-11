Tańszy węgiel dla osób, które ubiegały się o dodatek węglowy dotarł już do naszego regionu.

W woj. lubuskim jest składowany na razie w dwóch miejscach: w Nowinach Wielkich i Międzyrzeczu. Stamtąd będzie odbierany przez samorządy. W Gorzowie sprzedaż będzie prowadzona przez skład przy ul. Kostrzyńskiej

Jeśli wniosek chcemy złożyć za pomocą systemu ePUAP, to adres skrzynki do której należy kierować wniosek to: /GCPRIPS/skrytka.

Pamiętajmy, że taki wniosek musi być potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym