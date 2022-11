Stało się to, przed czym od dawna przestrzegaliśmy. Terror nie ogranicza się do naszych granic. Rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę, to poważna eskalacja – przekazał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Ileż razy Ukraina mówiła o tym, że na naszym kraju terrorystyczne państwo się nie zatrzyma? Kwestią czasu było, kiedy rosyjski terror pójdzie dalej”

– mówił w swoim wieczornym nagraniu Zełenski.





„Im dłużej Rosja czuje się bezkarnie, tym większe będzie zagrożenie dla tych, których dosięgnąć mogą rosyjskie rakiety. Uderzenia rakietowe w terytorium NATO. To jest rosyjski atak rakietowy na wspólne bezpieczeństwo! To poważna eskalacja. Trzeba działać” – podkreślił ukraiński prezydent.

„Chcę powiedzieć naszym polskim braciom i siostrom: Ukraina zawsze będzie was popierać! Wolnych ludzi terror nie złamie! Zwycięstwo jest możliwe, gdy nie odczuwa się strachu. A my go nie czujemy” – dodał.

„Rosja przeciwstawia się światu. Terroryzuje i nas, i wszystkich, kogo może dosięgnąć. Zróbmy wszystko, żeby ją zatrzymać! – podsumował Zełenski.

„Rosja zabija wszędzie, gdzie może, dziś dotarła do Polski; jesteśmy z Polakami!”

Rosja zabija wszędzie tam, gdzie może dotrzeć, a we wtorek dotarła do Polski. Zginęli ludzie. To atak na bezpieczeństwo zbiorowe w obszarze euroatlantyckim – przekazał we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Złożył też kondolencje i podkreślił o solidarności narodu ukraińskiego z polskim.

„Federacja Rosyjska zabija wszędzie tam, gdzie może dotrzeć. Dzisiaj dotarła do Polski. Ten atak na bezpieczeństwo zbiorowe w regionie euroatlantyckim jest eskalacją. Zginęli ludzie. Moje kondolencje dla polskich braci i sióstr! Ukraina zawsze z wami. Należy powstrzymać terror Rosji. Solidarność to nasza siła”

– napisał po polsku na Twitterze Zełenski.

RF zabija wszędzie tam, gdzie może dotrzeć. Dzisiaj dotarła do 🇵🇱. Ten atak na bezpieczeństwo zbiorowe w regionie euroatlantyckim jest eskalacją. Zginęli ludzie. Moje kondolencje dla braci i sióstr 🇵🇱! 🇺🇦 zawsze z wami. Należy powstrzymać terror RF. Solidarność to nasza siła! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2022

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we wtorek wieczorem, że trwa rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z Zełenskim. Wcześniej prezydent Duda rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem – przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

We wtorek na terenie powiatu hrubieszowskiego (woj. lubelskie) doszło do eksplozji, wskutek której zginęli dwaj polscy obywatele. W związku z sytuacją w BBN odbyło się spotkanie zarządzone przez premiera Mateusza Morawieckiego w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą.