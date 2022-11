Jestem wstrząśnięty z powodu śmierci ludzi w Polsce; moje kondolencje dla rodzin – napisał we wtorek na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel po informacjach, że na terytorium naszego kraju mogła spaść rosyjska rakieta.

Shocked by the news of a missile or other ammunition having killed people on Polish territory.

My condolences to the families.

We stand with Poland.

I am in contact with Polish authorities, members of the European Council and other allies.@AndrzejDuda @MorawieckiM

— Charles Michel (@CharlesMichel) November 15, 2022