Brawami na stojąco nagrodziła gorzowska publiczność Krystynę Jandę, która wystąpiła w spektaklu „Biała bluzka”. Była to czwarta propozycja w ramach 38. Gorzowskich Spotkań Teatralnych. Przedstawienie na podstawie opowiadania Agnieszki Osieckiej zaadaptowała i wyreżyserowała Magda Umer. To opowieść o miłości do opozycjonisty. Spektakl próbuje odnaleźć odpowiedź na pytanie, czym tak naprawdę jest wolność.

38. Gorzowskie Spotkania Teatralne potrwają do czwartku.