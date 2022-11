Policjanci z Żagania wraz strażakami przeprowadzili w niedzielę skuteczną akcję poszukiwawczą. W lesie odnaleźli 75-latkę, która wybrała się tam na spacer i zgubiła drogę. Kobieta cała i zdrowa wróciła do domu – poinformował w poniedziałek Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Zgłoszenie o zaginięciu 75-latki zaniepokojona rodzina zgłosiła w niedzielę (13 listopada br.) wieczorem. Tego dnia starsza kobieta w południe wyjechała z domu na rowerze do lasu, gdzie często spaceruje. Nigdy jednak nie trwało to dłużej jak kilka godzin. Do tego jej telefon komórkowy był nieaktywny.

Funkcjonariusze od razu rozpoczęli działania. Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu ogłosił alarm dla całej jednostki. Wezwano wszystkich policjantów oraz do akcji zaangażowano policyjnego przewodnika z psem tropiącym oraz strażaków.

Po kilkunastu minutach przeczesywania lasu policjanci odnaleźli na jednym z leśnych duktów rower należący do kobiety, przy którym znajdował się jej rozładowany telefon. Po kilku godzinach sprawdzania pobliskiego terenu funkcjonariusze zauważyli kobietę, która nie wiedziała, że to właśnie jej szukają.

„Jak ustalono, wyjechała rowerem do lasu, a następnie chciała się przejść, jednak odeszła za daleko i nie potrafiła wrócić do miejsca, gdzie zostawiła rower. Dzięki szybkim i konkretnym działaniom seniorka cała i zdrowa wróciła do domu”

– powiedział Szlachetko.