Prawie stu uczestników – chóry, soliści i zespoły wokalne z szesnastu diecezji Polski – śpiewem oddało hołd Niepodległej. Na Zamku Królewskim w Warszawie zakończył się 7. Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik powiedział, że śpiew pieśni patriotycznych łącząc rzeczywistość modlitwy i działania, pokazuje wartości, które są dla nas ważne.

– podkreślił minister Piotr Ćwik.

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak zaznaczyła, że koncert opiewa dumę z Polski i patriotycznych postaw.

„Nie jest łatwą rzeczą, dziś, młodemu pokoleniu przekazywać wartości patriotyczne, wychowywać do tego, by miłować Polskę, by z dumą nosić ją w sercu. Dziś płynie przykład, że tak jest – duma z Polski, radość z tego, że jesteśmy patriotami, że jesteśmy Polakami, że chcemy ją pokazywać innym – jak ją miłować i swoje talenty przekazywać. Niech Pan Bóg Błogosławi naszej Ojczyźnie”