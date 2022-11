Gmina Nowogród Bobrzański bardzo stara się oszczędzać energię i tworzyć warunki do wytwarzania tzw. zielonej energii. Samorząd wyznaczył sobie ambitny cel wybudowania paneli fotowoltaicznych na wszystkich należących do gminy budynkach. – Ponadto pojawił się chętny do stawiania biogazowni, ale to kontrowersyjna społecznie inwestycja. Nie ma natomiast problemu z usuwaniem azbestu – mówi Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

Dodajmy, że w planach była także budowa farmy, składającej się z 13 wiatraków. Zmiana przepisów wstrzymała jednak proces planistyczny inwestycji.