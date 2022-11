Festiwal, chociaż ogólnopolski, skierowany jest do młodych, amatorskich twórców z regionu lubuskiego. Wspiera i premiuje tworzenie autorskiego repertuaru. To główne założenia festiwalu Getting Out, którego kolejna edycja organizowana jest przez Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie. – Do 28 listopada czekamy na zgłoszenia – mówi dyrektor MCK Hanna Dębska.

7 grudnia ogłoszone zostaną wyniki konkursu, a trzy dni później odbędzie się koncert finałowy laureata nagrody głównej i gościa festiwalu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie.