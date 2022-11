Piłkarska reprezentacja Polski U-15 przegrała w Babimoście z Irlandią 0:1 w swoim drugim meczu towarzyskim rozegranym na terenie województwa lubuskiego.

Przypomnijmy, że w miniony wtorek „biało-czerwoni” pokonali tego przeciwnika w Zbąszynku po rzutach karnych 3:2 (po podstawowym czasie gry był bezbramkowy remis).

Dzisiaj Polacy wykreowali sobie kilka dogodnych sytuacji, ale byli nieskuteczni. W 10 min Sammy Dudek nie wykorzystał świetnej sytuacji sam na sam z bramkarzem Luke Cullenem. W pierwszej połowie było jeszcze kilka szans, które nie zakończyły się otworzeniem wyniku tego spotkania. W 27 min po raz pierwszy zagrozili rywale, kiedy to piłka po strzela Brody’ego Lee odbiła się od poprzeczki. Z kolei w 59 min, kiedy to uderzał Antoni Uchroński – zamiast do bramki trafił w słupek. Warto zaznaczyć, że w reprezentacji Polski wystąpił pochodzący z Rzepina Oliwier Sianiawski.

W 68 min (w tym roczniku gra się 2×40 min) gola na wagę zwycięstwa zdobył dla Irlandii Jaden Umeh. Dostał on podanie na prawą stronę, gdzie właśnie się znajdował niepilnowany i pokonał stojącego między słupkami Antoniego Błockiego.