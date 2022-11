Niepodległość nie jest dana raz na zawsze; niepodległość trzeba pielęgnować; o suwerenności trzeba pamiętać, trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

„Kiedy Rzeczpospolita (…) jest wolna, rzeczywiście suwerenna i niepodległa – to największa służba, jaką można dla niej czynić to między innymi jest (…) kształtowanie postaw. Takich, które będą umiały ją utrzymać; takich, które będą umiały ją rozwijać we właściwym kierunku; takich, które będą powodowały, że także i kolejne młode pokolenia będą o Polsce pamiętały i o swoim obowiązku”

– powiedział w piątek prezydent Duda w Belwederze.

Jak wskazał, gdyby dzisiaj mogło do nas przemówić z zaświatów wielu bohaterów niepodległości, „tych, którzy ginęli na różnych frontach, po to, by odzyskać wolną, suwerenną i nieodległą Polskę, to wielu postaw nie byliby w stanie zrozumieć”.

„Przez to, że poczucie, w jakimś sensie zagrożenia niebytem własnej ojczyzny, kiedy się ją rzeczywiście ma – zanika, nie myśli się o tym w ogóle. Po prostu jest. A niepodległość nie jest dana raz na zawsze. A niepodległość trzeba pielęgnować. O suwerenności trzeba pamiętać. Trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym”

– podkreślił prezydent.