W Zespole Edukacyjnym numer 2 w Zielonej Górze niemal 100 dzieci zaśpiewała hymn.

Jest to inicjatywa nawiązująca do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Każdego roku dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości uczniowie w całym kraju wspólnie odśpiewują hymn Polski:

Dodajmy, że uczniowie wystąpili w przygotowanych przez siebie kotylionach, a także ubrani w barwy nawiązujące do flagi polskiej.