Dwie mieszkanki pow. krośnieńskiego zamiast niewielkiego zysku na sprzedaży używanych rzeczy za pośrednictwem portali aukcyjnych straciły łącznie prawie 33 tys. zł – poinformowała w czwartek Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Schemat działania sprawców oszustwa w obu przypadkach był podobny. Kobiety za pośrednictwem aplikacji wystawiły w internecie do sprzedaży drobne rzeczy. Po pewnym czasie otrzymały smsy potwierdzające sprzedaż przedmiotu, wraz z załączonym linkiem.

Po wejściu w linki pokrzywdzone zostały przekierowane na strony łudząco podobne do strony aplikacji sprzedażowej, a w drugim przypadku banku. Niestety, kobiety wykonały wszystkie zawarte na nich polecenia, co dało przestępcom dane dostępowe do ich kont.

Jedna z pokrzywdzonych zamiast zarobić 15 zł straciła ponad 29 tys. zł po tym, jak oszust będąc w posiadaniu danych jej karty dokonał siedem płatności oraz wypłaty za pomocą Blika. Druga z kobiet zamiast zarobić 35 zł straciła ponad 3,5 tys. zł.

„Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas nawet niewielkich transakcji. Nigdy nie należy podawać danych z kart płatniczych, czy też danych do logowań bankomatowych i wchodzić w linki otrzymane za pośrednictwem sms, komunikatora czy też poczty elektronicznej”

– podkreśliła policjantka.