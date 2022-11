W ramach dnia transferowego żużlowy Falubaz zorganizował także spotkanie większości zielonogórskiej drużyny z dziennikarzami.

Z nowych nabytków zabrakło Luke Beckera, który musiał zostać w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na kwestie zdrowotne nie pojawił się także Jan Kvech. Ten drugi przypomnijmy – przedłużył kontrakt z Falubazem o kolejne 2 lata.

Z nowych twarzy był za to Rasmus Jensen. Duńczyk miał świetny sezon 2022, a my zapytaliśmy go dlaczego nie został w Wybrzeżu Gdańsku, tylko zdecydował się skorzystać z oferty Falubazu:

Startujący przez wiele sezonów w PGE Ekstralidze Przemysław Pawlicki przyszedł do Falubazu z GKM-u Grudziądz. 31-latek jest wychowankiem Unii Leszno, a później jeździł jeszcze w Stali Gorzów, czy Polonii Piła.

Po sezonie 2022 starszy z braci Pawlickich był łączony także z Wilkami Krosno. Zapytaliśmy go czy tak naprawdę wybierał między beniaminkiem ekstraligi a Falubazem?

O nowych transferach wypowiedział się także dyrektor sportowy zielonogórskiego klubu, Piotr Protasiewicz: