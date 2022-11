Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że francuska oferta budowy elektrowni atomowej w Polsce była najsłabsza i najbardziej ogólna. W Polskim Radiu 24 polityk był pytany o powody, dla których rząd dotychczas nie zdecydował się na współpracę z Francją przy budowie elektrowni jądrowej.

Zbigniew Kuźmiuk wskazywał, że problemem było między innymi finansowanie inwestycji.

„W ofercie francuskiej ta sprawa jest pokazana najsłabiej. Mówiąc inaczej, Francuzi chętnie by zbudowali nam elektrownię atomową, ale pod warunkiem, że my wyłożymy na to pieniądze”