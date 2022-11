Połączenie pasji z wykonywanym zawodem, to idealne połączenie. Mogą się tym szczycić wojskowi muzycy z Żagania. Członkowie orkiestry wojskowej, to zgrany zespół. Obecnie poszukują osób chcących do nich dołączyć.

Jednym z pożądanych instrumentów jest między innymi saksofon. Wirtuoz tego właśnie instrumentu odwiedził dziś żagańskie koszary, aby sprawdzić, czy to jego miejsce na ziemi. Doświadczeni już muzycy w mundurach podkreślają, że to ich sposób na samorealizację i zarazem przygoda: