Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską „90. rocznica powstania Znaku Rodła”.

Srebrna moneta o nominale 10 zł została wyemitowana w nakładzie do 10 000 sztuk i można ją nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 180 zł. Moneta w kształcie kwadratu jest wykonana ze srebra o próbie Ag 925, ma wymiary 28,20 x 28,20 milimetrów i masę 14,14 grama.

Moneta upamiętnia powstanie Znaku Rodła, symbolu polskości zaprojektowanego na zlecenie Związku Polaków w Niemczech (ZPwN). Pierwsza prezentacja znaku miała miejsce 3 grudnia 1932 r w Berlinie. Symbol zaprojektowała studentka Akademii Sztuk Pięknych, znakomita graficzka Janina Kłopocka, uczennica Władysława Skoczylasa. Znak miał być bliski Polakom i tak prosty, by każde dziecko mogło go bez trudu narysować na piasku.

Graficzny symbol ZPwN przedstawia stylizowany bieg Wisły z zaznaczonym w jej górnym odcinku Krakowem, kolebką polskiej kultury. Biały znak jest umieszczony na prostokątnym czerwonym tle. Twórcą nazwy „Rodło”, stanowiącej połączenie dwóch słów: rodzina i godło, jest poeta Edmund Osmańczyk.

Związek Polaków w Niemczech

ZPwN to organizacja, która powstała w Berlinie 27 sierpnia 1922 r. Jej twórcami byli przedstawiciele społeczności autochtonów polskich pozostałych na prastarych zachodnich ziemiach piastowskich, które znalazły się w granicach państwa niemieckiego decyzją traktatu wersalskiego z 1919 r., po odrodzeniu państwa Polskiego po 123 latach zaborów. Organizacja zobowiązała się do uzyskania dla ludności polskiej w Niemczech pełnych praw mniejszości narodowych oraz obrony jej interesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

Państwo niemieckie zakazało polskim organizacjom posługiwania się wizerunkiem Orła Białego oraz biało-czerwonym sztandarem, ponieważ były to już oficjalne symbole odrodzonej Polski. W odpowiedzi Rada Naczelna ZPwN postanowiła stworzyć własny znak tożsamości narodowej, który miał podkreślać odrębność narodową Polaków. Tak powstał Znak Rodła.

Na rewersie monety znajduje się Rodło – znak przedstawiający bieg rzeki Wisły wraz z zaznaczonym Krakowem.

Na awersie monety, poza obowiązkowymi elementami takimi jak nominał, napis „Rzeczpospolita Polska”, rok emisji i wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się „5 Prawd Polaków” ogłoszonych w marcu 1938 r. na berlińskim Kongresie Polaków w Niemczech zorganizowanym przez ZPwN, będących podstawą ideową działalności Związku.

