Do zdarzenia doszło w niedzielę 6 listopada na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy ulicy Sikorskiego w Zielonej Górze. Piesi znajdowali się już na środku przejścia gdy wjechała w nich kierująca fiatem.

Mężczyzna ze złamaną ręką trafił do szpitala. Kierująca będzie odpowiadała za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności do 3 lat.

„Kierujący pojazdami muszą pamiętać o rozwadze w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Rowerzyści, osoby jeżdżące na hulajnogach oraz piesi muszą natomiast zawsze upewnić się, że przechodząc lub przejeżdżając na drugą stronę drogi, będą bezpieczni i nic im nie zagraża.”

– czytamy na stronie Lubuskiej Policji

Policjanci przypominają, że pieszy na przejściu nigdy nie może być zaskoczeniem dla kierującego. Wciąż jednak zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do wypadków właśnie w tych miejscach.

W niedzielę (6 listopada) takie niebezpieczne zdarzenie – potrącenie dwóch osób pieszych – zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu.