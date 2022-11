Świebodziński Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług komunalnych odebrał nową instalację kogeneracyjną. Kogeneracja to odzyskiwanie gazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków. Do tej pory spółka zużywała go tylko zimą do ogrzania swojej siedziby. Teraz może go magazynować, bądź przerabiać na energię elektryczną.

– W czasie kryzysu energetycznego ta inwestycja zmniejszy koszty energii.- mówi Dariusz Gusta, prezes zarządu ZWKiUK.

Spółce udało się rozszerzyć początkowy zakres inwestycji. Pierwotna wersja nie zakładała budowy nowego zbiornika na biogaz i pompy w komorze fermentacyjnej. Na część zadania zakład pozyskał dofinansowanie zewnętrzne.

– Pieniądze pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – mówi Ilona Osysko, kierownik oczyszczalni.

Dzięki inwestycji ZWKiUK nie tylko zmniejszy zakup energii ale również zadba o środowisko naturalne.

– Wyemitujemy mniej substancji szkodliwych dla środowiska – Dodaje Ilona Osysko.

Prezes ZWKiUK, podkreśla, że teraz zakład zbiera plony trzyletniej pracy, bo od napisania wniosku do oddania instalacji do użytku minęły trzy lata.

– Kiedy zaczynaliśmy wiele osób poddawało w wątpliwość zasadność tego typu działań – mówi Dariusz Gusta.

Dodajmy, że poza kogeneracją ZWKiUK zrealizowało również budowę instalacji fotowoltaicznej i kończy termomodernizację swojej siedziby.