W tym tygodniu swoje nowe solowe nagrania serwują Grzegorz Hyży, Patrycja Markowska, Bruce Springsteen oraz duety Shakiry z Ozuną i dwóch gwiazd niemieckiej piosenki – Maxa Giesingera i Michaela Schulte.

GRZEGORZ HYŻY Sztos

Tytuł zobowiązuje, dlatego nikogo nie zdziwi, jeśli kolejny singiel Artysty stanie się wielkim hitem! Grzegorz Hyży wielokrotnie już udowodnił, że potrafi tworzyć ponadczasowe przeboje, które podbijają radiowe playlisty. Artysta nie boi się eksperymentować z nowymi brzmieniami, włączając do swoich popowych singli m.in. elementy reggaetonu lub elektroniki.

Najnowszy kawałek to świeży, synthpopowy numer, który wpada w ucho i pozostaje w głowie na dłużej. Tekst, autorstwa Grzegorza Hyży i Arka Sitarza (Rasmentalism), nawiązuje do uniwersalnych ludzkich potrzeb takich jak miłość, bliskość czy chęć uwolnienia się od przeszłości. Jest też próbą wyrażenia uczuć, które pomimo tego że uświadomione, pozostają trudne do nazwania. Znany z zamiłowania do zabawy stylem i formą artysta, po raz kolejny dostarcza polskim słuchaczom rozrywki na najwyższym, światowym poziomie.

PATRYCJA MARKOWSKA Bezczas

Przez ostatnich kilka miesięcy Patrycja Markowska prezentowała publiczności kolejne utwory z najnowszego albumu 'Wilczy Pęd’. Teraz, w aurze złotej jesieni przyszedł czas na najbardziej zmysłowy numer płyty – i premierę klipu 'Bezczas’.

– 'Bezczas’ to chyba moja ulubiona ballada z płyty – mówi Patrycja Markowska – Mocno z uwagi na obłędną harmonijkę Mariusza Obijalskiego, łobuzerską gitarę Maćka Mąki. Ale nie tylko. To transowa opowieść o namiętności, o tym, że wtedy jesteśmy tu i teraz. Powoli. Niespiesznie. Dlatego dedykuję ją tym, którzy tak kochają i tak słuchają muzyki. Powoli. Bez granic. Niespiesznie – dodaje Markowska.

Utwór trwa prawie 7 minut dając słuchaczowi przestrzeń do pobycia w nim, wyciszenia wszystkiego co jest z zewnątrz. Ten charakter podkreślają zdjęcia klipu. Brak szybkiego montażu, efektów, mamy tu wyłącznie bliskie kadry, slow motion i zdjęcia, które są zapisem pewnego czasu, bycia z drugim człowiekiem, bliskości.

BRUCE SPRINGSTEEN Don’t Play That Song

’Don’t Play That Song’ to ostatnia przedpremierowa zapowiedź 21. albumu studyjnego 'Only The Strong Survive’, który ukaże się 11 listopada. Springsteen oferuje interpretację przeboju napisanego przez Ahmeta Erteguna i Betty Nelson, nagranego m.in przez Bena E. Kinga w 1962 roku i Arethę Franklin w 1970 roku. Utwór zawiera bogatą aranżację ze smyczkami, chórki oraz sekcję dętą The E Street Horns.

SHAKIRA; OZUNA Monotonia

Kolumbijska piosenkarka, autorka tekstów oraz wielokrotna laureatka Grammy i Latin Grammy, Shakira, wydała właśnie swój najnowszy singiel 'Monotonía’ z Ozuną. Bachata dwójki ikon ukazała się wraz z oficjalnym teledyskiem wyreżyserowanym przez samą Shakirę oraz jej wieloletniego współpracownika Jaume de la Iguanę. Nakręcony w Manresie klip wywołał szaleństwo wśród hiszpańskich fanów, którzy uważnie śledzili kulisy teledysku.

MAX GIESINGER x MICHAEL SCHULTE More To This Life

Max Giesinger i Michael Schulte – dwaj najbardziej utytułowani niemieccy Artyści ostatnich lat łączą siły i wydają swój pierwszy wspólny utwór 'More To This Life’.

Max Giesinger i Michael Schulte to nie tylko dwaj przyjaciele, dwaj wokaliści i autorzy tekstów w swoich szczytowych formach. To także dwie osobowości artystyczne o ogromnej charyzmie, które mogą pochwalić się wspólną historią i niezliczonymi ekscytującymi doświadczeniami. Obaj mają na koncie wiele kolejnych przebojów, złote i platynowe wyróżnienia, nagrody (obaj są laureatami nagrody publiczności BAMBI!) i wyprzedane trasy koncertowe.

W końcu przyszedł czas na pierwszą wspólną piosenkę. Nie jest to ani klasyczny Giesinger, ani typowa piosenka Schulte, zdecydowanie jednak jest to utwór o niesamowitym potencjale przebojowym! Utwór ponadczasowy, który trafia prosto w serca.

