W kolejnym meczu Tauron 1 Ligi siatkarze Olimpii Sulęcin przegrali we własnej hali z Chrobrym Głogów 1:3.

Zespoły rozpoczęły spotkanie od wymiany ciosów i do wyniku 12:12 żadnej z drużyn nie udało się wywalczyć istotnej przewagi. Pierwsi zrobili to goście, którzy wykorzystali skuteczne zagrywki Krzysztofa Rykały i odskoczyli na 3 punkty (15:12). Riposta miejscowych była natychmiastowa. Kilka udanych akcji i na tablicy wyników pojawiło się ich prowadzenie 17:15. Ostatnie piłki w pierwszej partii to popis skuteczności w wykonaniu Filipa Frankowskiego, który najpierw mocnym atakiem wywalczył zagrywkę, a później swoimi serwisami (w tym dwoma asami) sprawił, że sulęcinianie wygrali inauguracyjną partię 25:20.

W drugiej odsłonie będący na fali gospodarze prowadzili 2-3 punktami, ale w połowie seta popełnili kilka błędów, które gości bezlitośnie wykorzystali i wyszli na prowadzenie 20:15. Co prawda w końcówce miejscowi odrobili nieco strat, ale ze zwycięstwa w tej części meczu cieszyli się goście.

W trzecim secie zanosiło się na wyrównana końcówkę. tak jednak nie było, bo właśnie pod koniec tej odsłony gospodarze popełnili więcej błędów co skutkowało przegraną 22:25.

Początek czwartego seta dla gości, którzy prowadzili 9:5. W tym momencie trener Olimpii dokonał dwóch zmian: za rozgrywającego Bartosza Zrajkowskiego wszedł atakujący Grzegorz Turek, zaś za atakującego Łukasza Owczarza na boisku pojawił się rozgrywający Hubert Szymczak. Niewiele to jednak zmieniło, bo choć goście nie powiększali przewagi, to miejscowi jej nie niwelowali i w efekcie Olimpia przegrała tego seta :25 i cały mecz 1:3.

Niepocieszony po meczu był atakujący gospodarzy Grzegorz Turek:

Olimpia Sulęcin – Chrobry Głogów 1:3 (25:20, 23:25, 22:25, 19:25)