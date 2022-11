Listopad to miesiąc profilaktyki „męskich” nowotworów.

W sobotę, 5 listopada również w Gorzowie, w ramach światowej akcji Movember w mobilnym gabinecie lekarskim mężczyźni będą mogli wykonać bezpłatnie USG jąder oraz testy PSA.

Do skorzystania z oferty bezpłatnych badań namawia prezydent miasta Jacek Wójcicki: Panowie, czas działać! Listopad to miesiąc profilaktyki nowotworów u mężczyzn. Badajcie się, by jak najdłużej móc być ze swoimi bliskimi i cieszyć się zdrowiem i życiem! – apeluje prezydent Gorzowa.

Badania odbędą się w sobotę w Nova Park, w godz. 10:00-19:00.