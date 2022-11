Do końca przyszłego roku Park Wolsztyński we Wschowie zmieni swoje oblicze. Miasto otrzymało na ten cel 4 miliony złotych unijnej dotacji. Obecnie trwa wybór ofert, bo do przetargu zgłosiły się cztery firmy. – Jest to największy teren rekreacyjny na terenie miasta, bo o powierzchni 10 hektarów i chcemy go w całości udostępnić mieszkańcom – powiedział Aleksander Ziemek ze wschowskiego ratusza.

Realizacja inwestycji będzie kosztować około 10 milionów złotych.