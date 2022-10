AZS UZ Zielona Góra przegrał z wiceliderem I ligi futsalu zespołem Sośnicy Gliwice 1:3. Gospodarze rozpoczęli znakomicie, bo już w 3 minucie gola zdobył Jakub Turowski, a potem świetne sytuacje do podwyższenia rezultatu mieli Michał Bartnicki i Łukasz Hanc. Goście wyrównali w 13 minucie po golu Marcina Kiełpińskiego. Po zmianie stron Sośnica zadała dwa ciosy, po których AZS nie był w stanie się podnieść. W 26 minucie gola zdobył Jarosław Mizera, a dwie minuty później Grzegorz Górka. Zielonogórzanie próbowali jeszcze manewru z wycofaniem bramkarza, ale nie dało to efektu bramkowego, bo obrona gliwiczan była nie do przejścia.