Dzień Wszystkich Świętych to czas, kiedy odwiedzamy groby bliskich. Jest to także okres, kiedy kieszonkowcy czekają na okazję kradzieży. Policja przypomina, że warto zastosować się do kilku podstawowych zasad.

Nim wyjedziemy z domu, warto sprawdzić, czy odpowiednio zabezpieczyliśmy mieszkanie. – Skontrolujmy zamknięcie okien i drzwi. Sprawdźmy również zakręcenie kranów i kurków gazu. Gdy już jesteśmy na cmentarzu, wszystkie rzeczy trzymajmy blisko siebie – mówi komisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

– Podróżując na nekropolię samochodem, sprawdźmy uprzednio jego sprawność, stan hamulców i świateł – zaznacza komisarz Berestecka:

Policja przypomina, aby w przypadku stwierdzenia kradzieży natychmiast powiadomić najbliższy posterunek policji.