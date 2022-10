98 osób usłyszało zarzuty w sprawie śledztwa dotyczącego fałszywych certyfikatów, potwierdzających rzekome szczepienie przeciwko Covid-19. To nie koniec sprawy. Wykonywane są czynności z kolejnymi podejrzanymi – powiedział w czwartek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

W ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp. zarzuty postawiono 98 osobom.

„W przypadku trzech z nich w wieku od 38 do 58 dotyczą one przyjmowania korzyści majątkowej, sfałszowania dokumentacji i oszustwa na szkodę Skarbu Państwa; w przypadku pozostałych – podżegania do wystawienia poświadczającego nieprawdę dokumentu i wręczania łapówek” – powiedział prokurator Meler.

Proceder – jak wyjaśnił prokurator – rozkręciły dwie pielęgniarki i osoba uprawniona do dokonywania rejestracji zaświadczeń w systemie.

Wobec niektórych podejrzanych dokonano zabezpieczenia majątkowego w łącznej kwocie 146 tys. zł, wobec 30 osób dozory policyjne. Śledztwo – jak wyjaśnił prokurator – jest w toku i niewykluczone są kolejne zarzuty.

Postępowanie w tej sprawie wszczęto w listopadzie ub. roku. Kryminalni z Kalisza dowiedzieli się, że w mieście można załatwić fałszywy certyfikat, potwierdzający zaszczepienie na koronawirusa.

Okazało się, że proceder trwał od maja w jednym z punktów w Kaliszu, który miał podpisane porozumienie z NFZ na wykonywanie szczepień.

Do Kalisza przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Jeden od drugiego dowiadywali się, że właśnie w Kaliszu można załatwić fałszywy dokument. Klient wpłacał od 500 zł, za co otrzymywał certyfikat.

Śledztwo – jak powiedział Meler – trwa i niewykluczone jest, że zarzuty usłyszą kolejne osoby.

Wszystkim grozi do 10 lat więzienia.