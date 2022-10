Przytulisko to nie spontaniczna, incydentalna akcja. To przemyślane, planowe i długoterminowe działanie, którego celem jest polepszenie bytu bezdomnym psom i znalezienie im dobrego domu – mówi Magdalena Czwojda dzisiejsza gościni magazynu Między nami zwierzętami.

Dwa lata temu powstał fanpage Przytulisko bezdomnych zwierząt w Zaborze , na którym wolontariusze dzielili się pracami podjętymi na rzecz zwierząt.

„Wolontariat w przytulisku powstał 11 stycznia 2020 roku. Skrzyknęły się osoby chętne do wychodzenia z psami na spacery oraz do zapewnienia im godnych warunków w miejscu, do którego trafiły z winy nieodpowiedzialnych właścicieli. Częsty kontakt z psami zapewnia obserwację zdrowia oraz socjalizację po długich tygodniach przebywania w kojcach. Urzędnicy gminy Zabór podjęli rozmowy z wolontariuszami i jest chęć zmian na lepsze.

Po ogłoszeniu wolontariatu wiele osób prywatnych zadeklarowało pomoc. Psy dostały obroże przeciwko pchłom, karmę, obroże i smycze – za co ogromnie dziękujemy! Wiele rzeczy wciąż jest w drodze ??. Zgłaszają się osoby chętne do spacerów i takie, które zastanawiają się nad adopcją.

Chcemy aby nasze gminne przytulisko nie było tylko smutną przechowalnią zwierząt lecz wzorcowym małym schroniskiem, w którym opuszczone przez swoich ludzi psy miały namiastkę domu i wszystko czego potrzebują aby nie zdziczeć i zachować zdrowie.”

Zapraszam po 20:10 na rozmowę z Magdą Czwojdą o gminnych bezdomniakach, pracy wolontariuszy i przyszłości przytuliska w Zaborze.

