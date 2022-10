Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn poinformował o zauważalnym wzroście aktywności propagandowej Chińskiej Republiki Ludowej.

Działania te są „osadzone w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie”. Chiny mają dążyć do zmanipulowania obrazu tej agresji, a także obarczenia Stanów Zjednoczonych odpowiedzialnością za wojnę i spowodowany nią kryzys.

„Pekin wykorzystuje aktualne wydarzenia do realizowania własnych założeń propagandowych, a działania informacyjne prowadzą aktywność zbieżną z celami rosyjskiego aparatu propagandowego, głównie w obszarach, w których walka informacyjna jest oparta na atakach w postrzeganie Stanów Zjednoczonych”

– napisał Stanisław Żaryn na Twitterze.

"Chiny dążą do wykazania, że pozostają neutralne wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jednocześnie Pekin wykorzystuje aktualne wydarzenia do realizowania własnych założeń propagandowych". https://t.co/iyd6z51IVX — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 25, 2022

Podkreślił, że chiński przekaz propagandowy skupia się na oskarżaniu USA o odpowiedzialność za doprowadzenie do wybuchy wojny na Ukrainie. W podobnym tonie oceniana jest decyzja o przystąpieniu do NATO Szwecji i Finlandii. „Propaganda chińska fałszywie sugeruje, że to nie zmiany w poziomie bezpieczeństwa w Europie, ale amerykańska presja, stoją za decyzją Sztokholmu i Helsinek. Działania USA są prezentowane jako presja i prowokacja wobec Moskwy” – dodał Stanisław Żaryn.

Według niego chińska propaganda dąży do zmanipulowania obrazu agresji Rosji na Ukrainę oraz rozmycia odpowiedzialności Kremla za popełnione zbrodnie.

Chińskie kanały informacyjne przyjmują optykę prorosyjską także w kwestii kryzysu energetycznego, a Pekin wprost oskarża USA o manipulowanie cenami surowców.

Aktywność chińska dotyczy również polityki Pekinu wobec Tajwanu.

„Oskarżenia pod adresem USA mówiły z jednej strony, że Waszyngton doprowadził do wojny na Ukrainie, a z drugiej zawierały sugestie, że presja amerykańska za chwilę przeniesie się do Azji. Chińska propaganda przekonywała, że zagrożeniem dla pokoju w Azji będzie wzmocnienie zainteresowania Tajwanem ze strony USA”

– napisał Stanisław Żaryn.

Według niego działania informacyjne prowadzone przez chińską propagandę skupiają się na selektywnym doborze zidentyfikowanych wydarzeń i tez związanych z wojną przeciwko Ukrainie.