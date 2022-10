Profilaktyka to pierwszy krok do zapobiegania wielu chorobom. Niektóre samorządy uznały, że muszą aktywnie włączyć się w proces organizowania badań profilaktycznych dla mieszkańców. Tak jest w Lubniewicach, gdzie w ramach programu Zdrowa Gmina Lubniewice, przebadanych zostało ponad 100 mieszkańców gminy. – My od dłuższego czasu zabiegamy o wizyty różnych instytucji, które prowadzą darmowe badania profilaktyczne, aby nasi mieszkańcy mieli dostęp nie tylko do podstawowej opieki zdrowotnej, ale i bonus w postaci badań profilaktycznych – mówi Radosław Sosnowski, burmistrz Lubniewic.

Ostatnio mieszkańcy mogli przeprowadzić podstawowe badania krwi, moczu, cukru, TSH i diagnostykę pod kątem raka szyjki macicy, raka piersi i prostaty.