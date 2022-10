Zbliża się czas zaduszny. Będziemy wspominać tych, którzy odeszli. Naszych bliskich, znajomych, tych, którzy tworzyli czas, w którym żyjemy teraz, tylko już bez nich. W ten sposób rodzi się refleksja o tym, co pozostaje, wartościach i dobrym wykorzystaniu czasu, który został nam dany. Wspominamy nie tylko „na smutno”, bowiem każdy człowiek pozostawia po sobie worek emocji często również wesołych, czy po prostu śmiesznych. Tak rodzi się anegdota, która w naszej pamięci i sercu może przetrwać dłużej niż wspomnienie. Tak jest też w radiu. Ludzie, których znacie z głośniczka towarzyszą Wam codziennie prawie jak najlepsi znajomi, zachęcając do uśmiechu czy refleksji. Po prostu są blisko. Czasem jednak jak inni odchodzą pozostawiają po sobie wspomnienie, radiowe nagranie czy po prostu anegdotę. Trzeba o nich pamiętać, tym bardziej, że nasza rozgłośnia w przyszłym roku będzie obchodziła 70 lecie powstania stacji.

Trzy lata temu odszedł od nas długoletni pracownik rozgłośni Polskiego Radia w Zielonej Górze realizator i twórca radiowy Zygmunt Galek, prywatnie mój ojciec. Był pionierem radia na Ziemi Lubuskiej. Wraz z innymi tworzył rozgłośnię, którą dziś znamy, jako Radio Zachód. Współtworzył sukcesy reportażystów i twórców słuchowisk Zielonogórskiego Teatru Wyobraźni. Wielu młodszych pracowników zawdzięcza mu pierwsze radiowe szlify, a później owocną współpracę nacechowaną profesjonalizmem i znanym powszechnie spokojem. W ostatnich czasach żegnaliśmy też: Irenę Linkiewicz, Tomka Florkowskiego, Edwarda Mincera, Grzegorza Chwaliboga. Przedtem wielu innych. W okresie zadusznym czas na wspomnienie tych, którzy byli tu przed nami.

Pod wpływem refleksji trzy lata temu powstał emocjonalny cykl dokumentalny, który chcemy Państwu przypomnieć. Opowieść o przyjaźni, pasji, miłości do ludzi i radia, o tym, co po nich zostało w radiowym archiwum i we wspomnieniach tych, którzy z nimi pracowali. Powspominają: Grażyna Walkowiak, Zdzisław Elman, Andrzej Nawrocki, Eugeniusz Banachowicz, Klemens Pyrzanowski, Katarzyna Karczyńska, Tadeusz Krupa, Henryk Buraczewski, Donat Linkowski i Łukasz Zalewski.

Część pierwszą cyklu poprowadzimy z Grażyną Walkowiak, która wiele pamięta, a jeszcze więcej zachowała w sercu, bo jest prawdziwym człowiekiem radia. Część druga za tydzień w niedzielę po 9.00, a trzecia we wtorek po 12.00.