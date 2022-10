Zielonogórski Amfiteatr został wpisany do ewidencji obiektów zabytkowych województwa lubuskiego.

Wpisu dokonał lubuski wojewódzki konserwator zabytków, w odpowiedzi na wskazanie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który uznał, że obiekt ma wartość historyczną i powinien być ujęty w takiej ewidencji.

Jak wyjaśnia Barbara Bielinis – Kopeć, lubuska konserwator zabytków, to efekt głośnego wniosku zielonogórskich społeczników, domagających się wpisania Amfiteatru do rejestru zabytków i objęcia go ochroną prawną:

Barbara Bielinis – Kopeć podkreśla, że wpisanie Amfiteatru w Zielonej Górze do wojewódzkiej ewidencji zabytków nie oznacza, że obiekt zostanie objęty ochroną prawną.

Do tego potrzebny jest bowiem wpis do rejestru zabytków, który nie jest tym samym dokumentem, co ewidencja:

Barbara Bielinis – Kopeć zaznacza, że nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie przyszłości zielonogórskiego Amfiteatru i uznaniu go lub nie obiekt zabytkowy, który powinien zostać objęty ochroną prawną.

Zanim to nastąpi wykonane zostaną jeszcze dokładne analizy, m.in. z udziałem ekspertów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Procedura postępowania ws. ewentualnego wpisania Amfiteatru w Zielonej Górze do lubuskiego rejestru zabytków ma się rozpocząć jeszcze w tym tygodniu. Wszystko po to, aby decyzja w tej sprawie podjęta została w najkrótszym możliwym terminie.