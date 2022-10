Oj tak, dziś kolorowo, aż miło posłuchać. Przed nami nagrania Rosa Linn, B.R.O., Dawida Podsiadło, Blanki i grupy Maneskin! Komu uda się wskoczyć do kolejnego zestawienia?!

ROSA LINN Snap

Rosa Linn, 22-letnia wokalistka, autorka tekstów i producentka wyrwała się z rodzinnego, konserwatywnego miasteczka w północnej Armenii. Na swój sukces musiała chwilę poczekać, ale jej kariera nabiera rozpędu za sprawą piosenki 'Snap’.

Roza Kostandian gra na pianinie odkąd skończyła sześć lat. Niedługo później sięgnęła też po gitarę i zaczęła pisać teksty po angielsku i rosyjsku.

– Bałam się, że to się nie uda, ale nie zrezygnowałam ze swojego marzenia – wspomina. W 2013 roku wzięła udział w selekcji do Eurowizji Junior z piosenką 'Gitem’, ale okazało się, że o sukces musi jeszcze trochę powalczyć.

Rosa Linn była blisko utraty wiary w spełnienie marzenia o międzynarodowej sławie, kiedy niespodziewanie otrzymała telefon. Została wybrana do reprezentowania Armenii w Konkursie Piosenki Eurowizji w maju 2022 roku z piosenką, którą zgłosiła w czerwcu 2019 roku! Chociaż zajęła 20. miejsce, 'Snap’ szybko zdobył rozgłos i dziś ma już ponad 64 miliony streamów na Spotify. Piosenka podbija nie tylko Stany Zjednoczone, ale i Wielką Brytanię czy Amerykę Południową. Singiel zajął 1. miejsce na liście virali między innymi w Argentynie, Brazylii, Kolumbii, Dominikanie i Wenezueli oraz 2. miejsce w Meksyku, a lista jest o wiele dłuższa.

B.R.O. Jeszcze Będzie Pięknie

Może i ten kawałek ma już trochę miesięcy na karku, ale warto po niego sięgnąć. Przypomnijmy B.R.O zaskoczył fanów w dniu swoich 30. urodzin wydać utwór 'Jeszcze Będzie Pięknie’.

– Ten numer powstał przez przypadek. Po wielu pochmurnych dniach wszedłem do studia, żeby kontynuować pracę nad moim albumem 'Dziewczyna Dilera’. W momencie gdy zobaczyłem słońce, stwierdziłem, że nie będę pisał mrocznego utworu. I tak powstał pogodny, rytmiczny kawałek, który nadaje się na każdą okazję – mówi raper. Klip został stworzony w jednym z warszawskich studiów nagraniowych na zasadzie one shot’u. W teledysku oprócz córki Bireckiego, wzięło udział mnóstwo jego fanów, a także znanych influencerów: Michał Gala, Dominik Łupicki, Krystian Rafacz (znany jako Ekajestem), Sebastian Kowalczyk, Czarek Czaruje czy Radek Kapias.

DAWID PODSIADŁO To Co Masz Ty!

I wszystko jasne! 21 października na sklepowe półki i streamingi trafi czwarta studyjna płyta Dawida Podsiadło zatytułowana 'Lata Dwudzieste’. Artysta wrzucił do sieci nowy singiel 'To Co Masz Ty!’, któremu towarzyszy teledysk w reżyserii Filipa Załuski.

– Następca 'Małomiasteczkowego’ to zbiór kilku lat przeżyć i przemyśleń artysty, który już przyzwyczaił nas do mocnych tekstów, czego najlepszym przykładem jest opublikowany już utwór 'Post’. Problemy mikroświata, osobiste rozterki, ale i spojrzenie na to, co dzieje się na świecie. O tym będzie album 'Lata Dwudzieste’ – czytamy w opisie wydawnictwa.

– 'Lata Dwudzieste’ to moje pierwsze dziesięć lat innego życia. Innego od pierwszych dwudziestu. To także nabranie powietrza do płuc przed zbliżającą się trzydziestką i zderzenie się z moim nastoletnim wyobrażeniem o tym, kim wtedy będę. Wachlarz emocji, który towarzyszył mi podczas pracy nad albumem był bardzo szeroki, ale w ogólnym odbiorze sama płyta wydaje mi się całkiem taneczna i bardzo przebojowa. Chyba najbardziej z dotychczasowych – opowiada Dawid.

Produkcją nowej płyty zajął się Jakub Galiński – producent muzyczny na co dzień grającym w zespole Dawida.

BLANKA Solo

Ładna dziewczyna, fajnie śpiewająca, autorka tekstów i po prostu taka na luzie. Oto Blanka, którą być może kojarzycie z utworu 'Better’. Przysłała nam go w ubiegłym roku. Oto Jej najnowszy utwór 'Solo’.

’Solo’ to piosenka nawiązująca do stylistyki popularnych dance’owych kawałków z dekady lat 90-tych, opartym po części na muzyce reggae.

– 'Solo’to piosenka o miłości, która okazała się zwykłą “ściemą”. Łatwo stracić dla kogoś głowę, ale kiedy nagle okazuje się, że druga połówka nami pogrywa, optyka zmienia się o 180 stopni. Trzeba umieć powiedzieć dość. Zrozumieć, że lepiej jest nam…SOLO, bo sami siebie nie rozczarujemy.

MANESKIN The Loneliest

Wychodząc ze swojej strefy komfortu, Måneskin brzmi jak nigdy dotąd. 'The Loneliest’ to oda do klasycznych oldschoolowych ballad rockowych. Dzięki głośnym wokalom i elektryzującym solówkom doprawionym elegancką delikatnością, singiel ukazuje zespół od jego najbardziej wrażliwej strony.

Damiano komentuje piosenkę: – Jesteśmy tak podekscytowani, że wszyscy w końcu usłyszycie 'The Loneliest’! To osobista piosenka, która wiele dla mnie znaczy, ale mam nadzieję, że wszyscy utożsamiacie się z nią na własny sposób.

W pierwszy weekend po premierze, utwór 'The Loneliest’ przekroczył 4,5 milionów odsłuchów na Spotify.

