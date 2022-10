Gmina Bytnica otrzymała dofinansowanie do remontu trzech dróg. Tak się złożyło, że chodzi o drogi w trzech największych miejscowościach poza stolicą gminy. – Wcześniej zrealizowaliśmy remonty dróg w Gryżynie i Strudze. Teraz zabieramy się za kolejne drogi w Budachowie, Dobrosułowie i Gryżynie – informuje Sebastian Bartczak, wójt Bytnicy.

Gmina przygotowuje się już do budowy kolejnych dróg, gdzie ich tak naprawdę nie ma. Chodzi o drogę z Bytnicy do tzw. tartaku, z Bytnicy do Głębokiego oraz dojazd do cmentarza w Dobrosułowie.