Diecezjalna Akcja Katolicka wybrała nowe władze. Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej został Ryszard Furtak. Rada DIAK wybrała też na nową czteroletnią kadencję Zarząd Diecezjalny AK, Komisję Rewizyjną oraz delegata do Krajowej Rady AK.

Obecny na spotkaniu Rady Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński dziękując za zaangażowanie podkreślił, że Akcja Katolicka jest w przestrzeni diecezjalnej wiodąca. Istnieje potrzeba rozbudzenia formacji ewangelizacyjnej oraz wzmocnienie wzajemnych relacji kapłanów i świeckich.

Podczas części sprawozdawczej obrad podsumowano mijającą kadencję apostolskiej pracy w latach 2018-2022. Przywołano organizację wielu inicjatyw i wydarzeń zarówno dla członków stowarzyszenia, ale nade wszystko podejmowanych w przestrzeni społecznej. Wśród nich m.in. konkursy i zawody, przeglądy pieśni i wydane śpiewniki, pielgrzymki i obecność w mediach. Podkreślono wielkie znaczenie podjętej formacji, która to stała się nie tylko fundamentem do pracy apostolskiej, ale przede wszystkim siłą do pełnienia misji w Kościele. Zauważono, że na czas mijającej kadencji przypadły bogate odchody Jubileuszu 25-lecia działalności, przyjęcia i peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej a całość zamknięto w wydanej historycznej publikacji „Wstańcie, chodźmy”.

Wśród spraw statutowych Rada zatwierdziła sprawozdania Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej a także przyprowadzono wybory nowych władz diecezjalnych Akcji Katolickiej. Obecny na spotkaniu Biskup T. Lityński mianował Pana Ryszarda Furtaka prezesem Zarządu DIAK. Ponadto w skład Zarządu DIAK weszli: Marek Rychlik z Głogowa, Jan Greczycho ze Zbąszynka, Urszula Furtak, Małgorzata Michałowska, Marek Witkowski, Danuta Tchórzewska i Zbigniew Gaweł z Zielonej Góry oraz Andrzej Stankowiak ze Wschowy.

Członkami diecezjalnej Komisji Rewizyjnej zostali: Piotr Kirziejonek z Zielonej Góry, Krystyna Koszylowska z Nowego Kramska oraz Wiesław Szatkowski z Witnicy. Delegatem do władz krajowych został Marek Witkowski z Zielonej Góry.