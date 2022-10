Do końca listopada zielonogórzanie mogą składać wnioski w ramach programu „Dobry start” – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak podaje ZUS, do tej pory środki na wyprawkę szkolną otrzymało prawie 122 tysiące lubuskich dzieci. To 300 złotych na podręczniki, zeszyty lub sprzęt potrzebny do nauki.

Mówi Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka ZUS:

Do złożenia wniosku trzeba przygotować dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostaną wypłacone pieniądze, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko takie posiada. Konieczny jest również PESEL dziecka oraz nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza.