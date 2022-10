Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą w niedzielę, do urn poszłoby 73 proc. respondentów; 30 proc. spośród nich oddałoby głos na Zjednoczoną Prawicę, 18 proc. na KO, a 9 proc. na Polskę 2050 Szymona Hołowni – wynika z październikowego sondażu CBOS.

W komunikacie CBOS czytamy, że październikowe zmiany w poparciu dla partii politycznych są niewielkie. Prognozowany wynik wyborczy ZP z września również wyniósł 30 proc., niewielki spadek zanotowały natomiast KO oraz Polska 2050 – odpowiednio z 21 proc. do 18 proc. oraz z 10 proc. we wrześniu do 9 proc. w październiku.

Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 6 proc. deklarowanego poparcia – analogiczny wynik ugrupowanie uzyskało we wrześniu. 5 proc. poparcia uzyskała Konfederacja – to wzrost o 1 pkt proc. względem września. Poniżej progu wyborczego znalazło się PSL z poparciem 2 proc. (poparcie takie samo jak we wrześniu), a także Kukiz’15 z 1 proc. poparcia (również brak zmian).