W jesiennej kurtce i czapce, a nie w futrze – jak to bywało dawniej – Polacy pójdą na groby swoich bliskich. Tydzień, w którym przypadnie Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, może być całkiem ciepły, jak na tę porę roku – wynika ze wstępnych prognoz IMGW.

W tym roku temperatura maksymalna sięgnie 10–11 st. C. Natomiast temperatura minimalna ok. 2-3 stopnie. Jest duże prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz. W górach możliwy śnieg.

– mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Choć prognozy wskazują, że średnie dobowe temperatury będą wyższe od tych średnich, które notowano w ostatnich 30 latach, to jednak dni w świątecznym tygodniu będą trochę chłodniejsze od zeszłorocznych – wyjaśnił. W ubiegłym roku 1 listopada termometry wskazywały ok. 14-15 stopni, świeciło słońce.

Meteorolog przewiduje, że cały listopad będzie normalny, to znaczy, że nic zaskakującego nie powinno się wydarzyć.

„Maksymalnie może być 18 st. Celsjusza. Nie oznacza to, że będzie cały czas na plusie. Temperatury ujemne też się pojawią. Z naszych analiz wynika, że temperatura minimalna może spaść nawet do –10 st. Nie jest to niczym nadzwyczajnym. W poprzednich latach tak też bywało”