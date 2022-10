Zielonogórska Informacja Turystyczna przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ,,Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbędzie się w dwa listopadowe weekendy: od 18 do 20 oraz od 25 do 27 listopada.

Mówi Mateusz Greczyło z punktu w ratuszu:

W akcji organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną udział bierze wiele podmiotów, które wciąż dopisują się do listy. Z atrakcjami będzie się można zapoznać na stronie internetowej:

Przypomnijmy, że wcześniej program ,,Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny”. odbywał się podczas dwóch weekendów w roku: w marcu i listopadzie.